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وزيرة الدفاع الالمانية.. وزيارتها لبغداد غير المعلنة

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور، الأربعاء، الى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة على خلفية اعلان المانيا، الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2020)، سحب عدداً من قواتها المتواجدة في العراق.

وقالت كرامب، اليوم، (15 كانون الثاني 2020) اثناء لقائها بكبار الضباط في الجيش العراقي، ان “الجيش الالماني علق على استبدال العسكريين المشاركين في مهمة التحالف الدولي في العراق وذلك بسبب تطور الأوضاع في الوقت الراهن، وعلى خلفية الاحداث الاخيرة “قرر القائد العام للقوات المسلحة إبرهارد زورن تعليق إرسال الوحدة العسكرية إلى العراق، التي كان مقررا لها أن تحل محل الوحدة الأقدم هناك”.

واوضحت، أن “ألمانيا قررت سحب جزء من قواتها المتواجدة في العراق بعد ان كانت تعتزم ارسال 60 مستشارا عسكريا، رغم التطور الأخير على خلفية الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة”.

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