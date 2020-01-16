وزير الخزانة الأميركي: سيتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين ، نجاح العقوبات الاقتصادية على إيران، قائلا: “لا شك أن العقوبات على إيران ناجعة وناجحة”.

وأضاف ، الأربعاء ، أن بلاده تعتقد أنه سيتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعا نظرا لتفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسميا لآلية تهدف للمساعدة في فرض الاتفاق النووي مع إيران.

كما أشار منوتشين : ” أجريت مناقشات مباشرة جدا، كما فعل وزير الخارجية بومبيو أيضا مع نظرائنا”. وتابع قائلا ” أعتقد أنكم رأيتم الدول الأوروبية الثلاث وقد أصدرت البيان وفعّلت آلية حل النزاعات. ونتطلع إلى العمل معها بسرعة، وأتوقع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سريعا”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم القوى الأوروبية بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015 ، وذلك في مؤتمر صحافي في الهند، الأربعاء، بعد يوم من تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية حل الخلافات لإرغام طهران على العودة للالتزام بالاتفاق.

يذكر أن تصريحات منوتشين أتت عقب تقرير لمعهد التمويل الدولي كشف أن خسائر احتياطات إيران بلغت 40 مليار دولار خلال عامين، متوقعاً أن تنخفض احتياطات إيران لتصل إلى 73 مليار دولار بحلول شهر مارس/ آذار .