وزير النقل: الانضمام لاتفاقية النقل البري الدولي سيفتح آفاق التعاون التجاري العالمي

اعتبر وزير النقل عبد الله لعيبي، الاربعاء، انضمام العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) سيفتح بأنه آفاق التعاون التجاري العالمي.

وقالت لعيبي في بيان إن “انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) لسنة 1975وذلك بعد تصويت مجلس النواب العراقي بتأريخ 13/ 1/ 2020 على مشروع قانون الانضمام مهم وسيفتح آفاق التعاون التجاري مع جميع دول العالم والتي سعى العراق الى الانضمام اليها منذ عام 2013 ولم يحضى بذلك في حينها”.

وأضاف لعيبي، أن “جدوى انضمام العراق للاتفاقية هو تسهيل مرور البضائع بين الدول الموقعة على الاتفاقية وتشجيع صادرات الانتاج المحلي للبلد والارتقاء بالبنى التحتية (الطرق) من خلال مرور الشاحنات، ما يتيح انشاء محطات خدمية اضافة الى توطيد العلاقات مع هذه الدول”.

واكد وزير النقل، بحسب البيان، أن “هذه الخطوة جاءت بعد رغبة الدول الموقعة بأنضمام العراق الى هذه الاتفاقية الدولية لما يتمتع به العراق من موقع جغرافي مهم شريطة احتفاظه بكافة حقوقه مثل استيفاء اجور الخدمة المنافيست والترانزيت واتمتت عمل المنافذ الحدودية لتسهيل الاجراءات الكمركية لدخول البضائع الى العراق”، مشيسرا الى أن “الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ حال انتعاش قطاعي الزراعة والصناعة في البلد للاستفادة منها في عملية تصدير البضائع ضمن حلقة النقل العالمية برآ”.