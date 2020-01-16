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​ ثلاث دول ترفض فتح السفارات العراقية سجلات تعزية باغتيال المهندس


كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن رفض ثلاث عواصم فتح السفارات العراقية سجلات تعزية بمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وقال المصدر لموقع RT الروسي، إن “الولايات المتحدة الأمريكية منعت السفارة العراقية في واشنطن من فتح سجل تعاز باغتيال المهندس، كما رفضت البحرين والسعودية الأمر أيضا”، مبينا أن “القنصلية العراقية في ديترويت شهدت إجراءات أمنية كبيرة من قبل السلطات الأمريكية لمنع فتح السجل”.

وأضاف أن “الإمارات لم تعارض فتح سجل التعازي في سفارة العراق بأبوظبي رغم تقارب سياستها مع الدول التي رفضت الفتح”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجه وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بفتح سجلات التعازي بأرواح “شهداء الحشد”.

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