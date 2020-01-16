129 قارب يقل لاجئين من تركيا إلى اليونان خلال 12 يوماً

أكد رئيس اتحاد اللاجئين العراقيين آري جلال، أن محاولات طالبي اللجوء الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر تركيا مستمرة، وأن 129 قارباً مطاطياً انطلق من السواحل التركية باتجاه اليونان خلال 12 يوماً فقط.

وقال جلال «على الرغم من المآسي التي تواجه طالبي اللجوء، والحوادث المؤلمة التي يتعرضون لها، لاتزال محاولاتهم مستمرة للوصول إلى السواحل الأوربية انطلاقاً من السواحل التركية، وفق المعلومات التي حصل عليها فرعنا في تركيا».

وأضاف «خلال 12 يوماً فقط، أي من 1 وحتى 12 يناير الجاري، حاول 129 قارب مطاطي (بلم) الوصول من السواحل التركية إلى السواحل اليونانية، وعلى متنها 3609 لاجئ، تمكنت الشرطة التركية من إيقاف 95 قارب، فيما وصل 34 قارب آخر إلى اليونان وعلى متنها 1342 لاجئ».