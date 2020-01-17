أردوغان يعلن إنشاء قنصليات جديدة في العراق وإعادة افتتاح القديمة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، نيّة بلاده افتتاح قنصليات جديدة في عدد من المحافظات العراقية وإعادة العمل في القنصليات القديمة.

وقال اردوغان في تصريح نقلته وكالة “الأناضول” الرسمية، “نعتزم إعادة فتح قنصليتنا في البصرة والموصل ب‍العراق خلال النصف الأول من عام 2020، وكذلك إنشاء قنصليتين جديدتين في النجف وكركوك”.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن في وقت سابق من العام الماضي، أن حكومة بلاده اقتربت من إعادة افتتاح قنصليتها العامة في محافظة البصرة بعد إغلاقها لمدة خمسة أعوام، لافتًا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان بصدد زيارة العراق.