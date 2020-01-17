الأذكياء والاغبياء،

صالح احمد الورداني

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لماذا تسلط الأغبياء على الأذكياء في مجتمعاتنا..؟

والجواب يكمن في سياسة الأنظمة الحاكمة..

فمنذ ان برزت انظمة الحكم التي تلت مرحلة ما بعد الاستعمار ومجتمعاتنا تعود الى الوراء..

وسبب ذلك ان هذه الحكومات هى وليدة هذا الاستعمار وقامت بدعم منه..

وقد اعتمد نهج هذه الحكومات على سياسة تفريغ العقول وضرب اصحاب الراى واضطهادهم ..

وفتح الابواب على مصارعها أمام الأغبياء ليسودوا ويهيمنوا..

ولاشك ان علوا الأغبياء سوف يكون على حساب الأذكياء..

وهو ما سوف يؤدى بالطبع الى تخلف المجتمع ونشوء أجيال جاهلة ذات عقول معطلة..

وقد كانت الكليات العسكرية والشرطة في مصر أيام عبد الناصرتقبل اصحاب الدرجات المتدنية ممن حصلوا على الخمسين في المائة من الدرجات واقل..

بينما كان اصحاب الذكاء ممن حصلوا على الدرجات العالية يتجهون للطب والهندسة ودراسة العلوم التي لا ينهض المجتمع الا بها..

لكن النتيجة ان المجتمع لم ينهض بل ازداد تخلفا..

والسر في ذلك يكمن في أن الأغبياء ممن دخلوا الكليات العسكرية والشرطة هم الذين هيمنوا على الحكم..

أى أن الأغبياء تسلطوا على الأذكياء..

وهذا التسلط ألجم عقولهم وحال دون ابداعهم..

ولم يكن الدين بعيدا عن تسلط الاغبياء..

وهو ما يشهد به واقع المسلمين..