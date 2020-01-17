الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تناقش المُقوِّمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمكافحة الفساد

نظَّمت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة ورشة عملٍ بعنوان (مقومات مكافحة الفساد في العراق) بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير الوزاريِّ في وزارة الدفاع، سلطت الضوء على المقومات والبشرية لمكافحة الفساد.

ورشة العمل، التي شارك فيها عددٌ من منتسبي مديريَّات الوزارة، تخلَّلها إلقاء محاضرةٍ ؛ للتعريف بعمل هيئة النزاهة ومهامِّها والدور الذي تضطلع به في الجانب التوعويِّ التثقيفيِّ، فضلاً عن استعراض آليَّة عمل دوائر الهيئة الأخرى، لا سيما المضطلعة بالجانب التحقيقي الزجري.

وتطرَّقت الورشة إلى أهمِّ مُقوِّمات مكافحة الفساد المُتمثِّلة بالمُقوِّمات السياسيَّة كاختيار السلطة السياسيَّة وتسنُّم المناصب العليا والدرجات الخاصَّة في مُؤسَّسات الدولة، داعيةً لوجوب الاختيار وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنيَّة، ووفقاً لمعيار “الرجل المناسب في المكان المناسب”.

فيما استعرضت القيم والعادات والتقاليد الاجتماعيَّة الإيجابيَّة التي تُركِّزُ على السلوك الأخلاقيِّ وكلّ ما من شأنه نبذ أوجه الفساد، متطرقة إلى دور التربية والتعليم والمنابر الدينيَّة والمُؤسَّسات المعنيَّة في تقويم الأخلاق والمبادئ الصحيحة للفرد والمجتمع بما يصبُّ في غرس قيم النزاهة وعفة اليد، والحفاظ على المال العام، مُنبِّهةً إلى ضرورة الرقابة على التعليم الأهلي؛ لتجاوز بعض الظواهر السلبية التي باتت ترافق هذا القطاع.

وحثَّت على ضرورة دعم الاقتصاد الوطنيِّ، وتفعيل آليات تحسين أداء المنافذ الحدوديَّة، وفرض الرسوم والضرائب ووضع الرقابة عليها والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتيِّ من خلال تشجيع المُنتج الوطنيِّ وإخضاعه لجهاز التقييس والسيطرة النوعيَّة وعلامة الجودة وفق المواصفات العالميَّة، معرجةً على المُقوِّمات البشريَّة من خلال الاهتمام بأصحاب الشهادات والكفاءات، والعمل على إيجاد فرص عملٍ تُؤهِّلُهم؛ لرفع مستوى الاقتصاد الوطنيِّ، والحدِّ من الاعتماد على الاقتصاد أحادي الجانب.