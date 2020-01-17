الإسكان تعلن المباشرة بثلاثة مشاريع تحد من الزخم المروري في بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الخميس، وجود ثلاثة مشاريع تسهم في الحد من الزحامات المرورية في بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير المركز الإعلامي للوزارة أحمد آوات قوله، إن “للوزارة دراسات جاري العمل عليها لتخفيف الزحامات في بعض مناطق العاصمة بغداد، منها إضافة بعض الجوانب لجسر الجادرية لتقليل الزخم على الجسر، فضلاً عن العمل على مشروع تقاطع جنوب بغداد (دورة – يوسفية) لتقليل عبء الزحامات”.

وأضاف آوات، أن “هذه المشاريع من صلاحيات الوزارة حصراً”، لافتا الى أن “الوزارة باشرت أيضاً تنفيذ مشروع إنشاء جسر الكريعات العائم للمشاة في بغداد”.

يذكر أن وزارة الإعمار والإسكان تنفذ جسر الكريعات العائم عن طريق شركة سعد العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسورالتابعتين للوزارة بعد انجاز التصاميم الخاصة به من المركز الوطني للاستشارات الهندسية بكلفة تبلغ نحو 17,934 مليار دينار.