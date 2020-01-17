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البنتاغون: سوف نحافظ على وضعية قواتنا في العراق

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة ستحافظ على وضعية قواتها في العراق، معتبرة أن أي تغيير مرهون بتوصيات قادتنا.

وقالت البنتاغون في بيان له، “سوف نحافظ على وضعية قواتنا في العراق وأي تغيير مرهون بتوصيات قادتنا الميدانيين”.

وأضافت “لم نرصد تراجعا في مستوى التهديدات في العراق وإيران قالت إنها تتطلع لخفض التصعيد”.

وصادق مجلس النواب في (5 كانون الثاني 2020) على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، رداً على اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في قصف أميركي قرب مطار بغداد.

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