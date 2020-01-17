الدفاع المدني يصدر بياناً بشأن تسرب غاز داخل مجمع بسماية السكني

اصدرت مديرية الدفاع المدني، الخميس، بياناً بشأن تسرب غاز داخل مجمع بسماية السكني، مؤكدة أن اسباب الانفجار نتيجة الاهمال.

وقالت المديرية في بيان “نلفت عناية المواطنين الساكنين في مجمع بسماية السكني حول تسرب غاز الطبخ في احدى الشقق داخل المجمع والذي ادى الى انفجار الحق اضرار مادية في الشقة المذكورة أسفر عن تصدع في الجدران وخلع بعض الابواب والنوافذ”.

وأضافت، “حيث كانت اسباب الانفجار نتيجة اهمال مالك الشقة من خلال قيامه بتصرف غير مسؤول بالتجاوز على منظومة الغاز الرسمية والمثبته من قبل الشركة المجهزة ومد توصيلات من الانابيب البلاستيكية الى غرفة صغيرة ( اللوندري ) متخذ كـ مطبخ اضافي مخالف للتعليمات وشروط السلامة والامان”.

يشار الى أن مصدرا امنيا افاد، امس الاربعاء، بان انبوبا للغاز انفجر في شقة ببسماية في بغداد، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الموقف.