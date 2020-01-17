الصافي: العملية الجراحية للسيد السيستاني كانت ناجحة وحالياً يتماثل للشفاء



أكد ممثل المرجعية الدينية العليا أحمد الصافي، الجمعة، أن العملية الجراحية للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني كانت ناجحة وحالياً يتماثل للشفاء، وفيما أشار إلى أن السيد السيستاني لم يدعو لنفسه قبل وأثناء وبعد العملية.

وقال الصافي في مؤتمر صحفي إن “الوضع الصحي للسيد السيستاني تحسن وحالياً يتماثل للشفاء”.

وأضاف أن “العملية الجراحية كانت ناجحة وصحة السيد السيستاني مستقرة”.

وأوضح الصافي، أن “السيد السيستاني كان في أتم وعيه أثناء العملية ولم يكون هناك تخدير عام، بل اكتفى الفريق الطبي بالبنج الموضعي فقط”.

وشدد ممثل المرجعية الدينية على ان “السيد السيستاني قبل وأثناء وبعد العملية لم يدعو لنفسه قط بل دعا للعراق”.

وذكر مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني أمس الخميس، أن “المرجع الأعلى السيد علي السيستاني تعرض في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر في عظم الفخذ”.