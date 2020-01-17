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العراق ينفي استئناف العمليات الأميركية على اراضيه

بعد 10 أيام من تعليقها في أعقاب غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي قتلت الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيات الحشد ابومهدي المهندس ، نفى العراق ، الخميس ، منحه موافقات لاستئناف عمليات الجيش الأميركي في البلاد ، وذلك بعد أن أكد مسؤولان عسكريان أميركيان أن وزارة الدفاع الأميركية تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة داعش كي لا يستغل التنظيم الوضع الراهن .

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن القائد العام لم يمنح موافقات لاستئناف عمليات الجيش الأميركي.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن المسؤولين اللذين لم تذكر اسميهما، أن الجيش كان حريصاً على استئناف العمليات ضد “داعش” في أقرب وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على التنظيم لاستعادة زخمه.

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