العلم والجهل،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الشعوب لا تتقدم إلا بالعلم، والمجتمعات لا ترتقي إلا بالثقافة، والأفراد لا يصعدون إلا بالمعرفة..

العلم مصباح نور يضيء الطريق للانسان المتعلم، المتعلم ينمي عقله من خلال الدراسة والمطالعة والتجارب، والجاهل لايعرف قيمة نفسه ويدخل في بحر الظلمات ويسوقه الاخرون، المتعلم يكون مطلع على ثقافات الامم والجاهل لايعيش إلا ضمن بيته ويزداد جهلا يوما بعد يوم مخلوق بعصرنا ويشاهد تقنيات الاتصال لكنه يفكر بعقليات بالية اكل عليها الدهر وشرب، الجاهل اذا دخل معك بحوار يرفض معرفة الحقيقة لذلك الامام علي ع قال ماغلبني إلا جاهل،

أول آية نزلت في قرآننا الخالد: «اقرأ باسم ربك الذي خلق».. وفي آية أخرى قال تعالى: «وقل رب زدني علمًا»، لم يأمر الله تعالى نبيه -عليه الصلاةوعلى اله السلام- بالاستزادة من شيء إلا من العلم وقل ربي زدني علما، وفي الحديث: اطلب العلم من المهد الى اللحد.

قال الإمام علي عليه السلام :

الجاهل لا يرتدع

وبالمواعظ لا ينتفع، وقال الامام علي ع رب عالم قتله جهله وعلمه معه لاينفعه.

اذا كانت امة متعلمة وخاصة ان كانت متدينة بدين سماوي يكون : العلم مع الفقر = قناعة.. العلم مع الثراء = إبداع.. العلم مع الحرية = سعادة.. العلم مع السُلطة = عدل.. العلم مع الدين = استقامة.

العلم نور ينير بصائرنا وأفكارنا وطريقنا ، والجهل ظلام.. العلم يبني الخير وسبب في الإصلاح، والجهل يحيي الشر والظلم والقتل،

بظل وجود الجهل يستطيع الشياطين المحترفين انصار الجوكر فئة الكرين كارت خداع أنصاف المتعلمين ويضلونهم عن دينهم وقيمهم ويجعلوهم مطايا وابواق دعائية لكي يرتكبون الحماقات، ويضللون الناس، وببّغاوية يرددون مصطلحات اكبر من حجمهم لا يفهمونها، ويجلبون الشر والقتل لمجتمعهم واهلهم فتعسًا لهم.

اما تحذير الامام علي ع من الجهل اضع اليكم عدد كبير من اقوال الامام علي ع مع ذكر المصادر في ذم الجهل

ذَمُّ الجَهلِ

الكتاب

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَـوَ تِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنسَـنُ إِنَّهُ و كَانَ ظَـلُومًا جَهُولًا[1] .

أ : أعظَمُ المَصائِبِ

الحديث

817 ـ الإمام عليّ عليه السّلام : أعظَمُ المَصائِبِ الجَهلُ[2] .

818 ـ عنه عليه السّلام : مِن أشَدِّ المَصائِبِ غَلَبَةُ الجَهلِ[3] .

819 ـ عنه عليه السّلام : شَرُّ المَصائِبِ الجَهلُ[4] .

820 ـ الإمام الصادق عليه السّلام : لا مُصيبَةَ أعظَمُ مِنَ الجَهلِ[5] .

ب : أسوَأُ السُّقمِ

821 ـ الإمام عليّ عليه السّلام : أسوَأُ السُّقمِ الجَهلُ[6] .

822 ـ عنه عليه السّلام : الجَهلُ أدوَأُ الدّاءِ[7] .

823 ـ عنه عليه السّلام : لا داءَ أعيى مِنَ الجَهلِ[8] .

824 ـ عنه عليه السّلام : الجَهلُ داءٌ وعَياءٌ[9] .

825 ـ عنه عليه السّلام : الجَهلُ فِي الإِنسانِ أضَرُّ مِنَ الآكِلَةِ فِي البَدَنِ[10] .

ج : أشَدُّ الفَقرِ

826 ـ رسول الله صلّى الله عليه و آله : يا عَلِيُّ ، لا فَقرَ أشَدُّ مِنَ الجَهلِ[11] .

827 ـ الإمام عليّ عليه السّلام : لا غِنى كَالعَقلِ ، ولا فَقرَ كَالجَهلِ[12] .

828 ـ عنه عليه السّلام : لا غِنى لِجاهِلٍ[13] .

د : أضَرُّ الأَعداءِ

829 ـ رسول الله صلّى الله عليه و آله : صَديقُ كُلِّ امرِئً عَقلُهُ ، وعَدُوُّهُ جَهلُهُ[14] .

830 ـ عنه صلّى الله عليه و آله : مَن لَم يَنفَعهُ فِقهُهُ ضَرَّهُ جَهلُهُ[15] .

831 ـ الإمام عليّ عليه السّلام : لا عَدُوَّ أضَرُّ مِنَ الجَهلِ[16] .

832 ـ عنه عليه السّلام : الجَهلُ أنكى عَدُوٍّ[17] .

833 ـ الإمام العسكريّ عليه السّلام : الجَهلُ خَصمٌ ، وَالحِلمُ حُكمٌ[18] .

هـ : أشيَنُ سَوءَ ةٍ

834 ـ الإمام عليّ عليه السّلام : لا سَوءَ ةَ أشيَنُ مِنَ الجَهلِ[19] .

835 ـ عنه عليه السّلام : كَفى بِالجَهلِ ذَمًّا أن يَبرَأَ مِنهُ مَن هُوَ فيهِ ![20]

836 ـ عنه عليه السّلام ـ فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ ـ : ما أقبَحَ بِالصَّبيحِ الوَجهِ أن يَكونَ جاهِلًا ! كَدارٍ حَسَنَةِ البِناءِ وساكِنُها شَرٌّ ، وكَجَنَّةٍ يَعمُرُها بومٌ ، أو صِرمَةٍ يَحرُسُها ذِئبٌ[21].

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ذَمُّ الجاهِلِ

الكتاب

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ[22] .

الحديث

837 ـ رسول الله صلّى الله عليه و آله : مَا استَرذَلَ اللهُ تَعالى عَبدًا إلّا حَظَرَ عَلَيهِ العِلمَ وَالأَدَبَ[23] .

838 ـ الإمام عليّ عليه السّلام : إذا أرذَلَ اللهُ عَبدًا حَظَرَ عَلَيهِ العِلمَ[24] .

839 ـ رسول الله صلّى الله عليه و آله : قَلبٌ لَيسَ فيهِ شَي ءٌ مِنَ الحِكمَةِ كَبَيتٍ خَرِبٍ ، فَتَعَلَّموا وعَلِّموا ، وتَفَقَّهوا ولا تَموتوا جُهّالًا ، فَإِنَّ اللهَ لا يَعذِرُ عَلَى الجَهلِ[25] .

840 ـ عنه صلّى الله عليه و آله : الزّاهِدُ الجاهِلُ مَسخَرَةُ الشَّيطانِ[26] .

841 ـ الإمام عليّ عليه السّلام : عِظَمُ الجَسَدِ وطُولُهُ لا يَنفَعُ إذا كانَ القَلبُ خاوِيًا[27] .

842 ـ عنه عليه السّلام : أبغَضُ الخَلائِقِ إلَى اللهِ تَعالى الجاهِلُ ؛ لِأَنَّهُ حَرَمَهُ ما مَنَّ بِهِ عَلى خَلقِهِ وهُوَ العَقلُ[28] .

843 ـ عنه عليه السّلام : عَمَلُ الجاهِلِ وَبالٌ ، وعِلمُهُ ضَلالٌ[29] .

844 ـ عنه عليه السّلام : أشقَى النّاسِ الجاهِلُ[30] .

845 ـ عنه عليه السّلام : الجاهِلُ مَيِّتٌ بَينَ الأَحياءِ[31] .

846 ـ عنه عليه السّلام : الجاهِلُ صَغيرٌ وإن كانَ شَيخًا ، وَالعالِمُ كَبيرٌ وإن كانَ حَدَثًا[32] .

847 ـ عنه عليه السّلام : الجاهِلُ صَخرَةٌ لا يَنفَجِرُ ماؤُها ، وشَجَرَةٌ لا يَخضَرُّ عودُها ، وأرضٌ لا يَظهَرُ عُشبُها[33] .

848 ـ عنه عليه السّلام : لِلجاهِلِ في كُلِّ حالَةٍ خُسرانٌ[34] .

849 ـ عنه عليه السّلام : كُلُّ جاهِلٍ مَفتونٌ[35] .

850 ـ عنه عليه السّلام : الجاهِلُ حَيرانُ[36] .

851 ـ عنه عليه السّلام : سُلطانُ الجاهِلِ يُبدي مَعايِبَهُ[37] .

852 ـ عنه عليه السّلام : نِعمَةُ الجاهِلِ كَرَوضَةٍ عَلى مَزبَلَةٍ[38] .

853 ـ عنه عليه السّلام : كُلَّما حَسُنَت نِعمَةُ الجاهِلِ ازدادَ قُبحًا فيها[39] .

854 ـ عنه عليه السّلام : دولَةُ الجاهِلِ كَالغَريبِ المُتَحَرِّكِ إلَى النُّقلَةِ[40] .

855 ـ عنه عليه السّلام : مَن لا عَقلَ لَهُ لا تَرتَجيهِ[41] .

856 ـ عنه عليه السّلام : لِسانُ البَرِّ يَأبى سَفَهَ الجُهّالِ[42] .

857 ـ عنه عليه السّلام : لا يَردَعُ الجَهولَ إلّا حَدُّ الحُسامِ[43] .

858 ـ عنه عليه السّلام ـ في ذَمِّ أهلِ البَصرَةِ بَعدَ وَقعَةِ الجَمَلِ ـ : أرضُكُم قَريبَةٌ مِنَ الماءِ ، بَعيدَةٌ مِنَ السَّماءِ ، خَفَّت عُقولُكُم ، وسَفِهَت حُلومُكُم ، فَأَنتُم غَرَضٌ لِنابِلٍ ، واُكلَةٌ لِآكِلٍ ، وفَريسَةٌ لِصائِلٍ[44] .

859 ـ عنه عليه السّلام :

لا تَصحَب أخَاالجَهلِ وإيّاكَ وإيّاهُ

فَكَم مِن جاهِلٍ أردى حَليمًا حينَ آخاهُ[45]

860 ـ الإمام الباقر عليه السّلام : إنَّ قَلبًا لَيسَ فيهِ شَي ءٌ مِنَ العِلمِ كَالبَيتِ الخَرابِ الَّذي لا عامِرَ لَهُ[46] .

861 ـ الإمام العسكريّ عليه السّلام : رِياضَةُ الجاهِلِ ورَدُّ المُعتادِ عَن عادَتِهِ كَالمُعجِزِ[47] .

862 ـ لقمان عليه السّلام : لَأَن يَضرِبَكَ الحَكيمُ فَيُؤذِيَكَ خَيرٌ مِن أن يُدهِنَكَ الجاهِلُ بِدُهنٍ طَيِّبٍ[48] .

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النَّوادِر

863 ـ رسول الله صلّى الله عليه و آله : ما أعَزَّ اللهُ بِجَهلٍ قَطُّ ، ولا أذَلَّ بِحِلمٍ قَطُّ[49] .

864 ـ الإمام عليّ عليه السّلام : الجَهلُ بِالفَضائِلِ مِن أقبَحِ الرَّذائِلِ[50] .

865 ـ عنه عليه السّلام : الجَهلُ وَالبُخلُ مَساءَ ةٌ ومَضَرَّةٌ[51] .

866 ـ عنه عليه السّلام : لا قَرينَ شَرٌّ مِنَ الجَهلِ[52] .

867 ـ عنه عليه السّلام : الجَهلُ وَبالٌ[53] .

868 ـ عنه عليه السّلام : لا يَزكو مَعَ الجَهلِ مَذهَبٌ[54] .

869 ـ عنه عليه السّلام : إنَّكُم لَن تُحَصِّلوا بِالجَهلِ أرَبًا ، ولَن تَبلُغوا بِهِ مِنَ الخَيرِ سَبَبًا ، ولَن تُدرِكوا بِهِ مِنَ الآخِرَةِ مَطلَبًا[55] .

870 ـ عنه عليه السّلام : إنَّ الزُّهدَ فِي الجَهلِ بِقَدرِ الرَّغبَةِ فِي العَقلِ[56] .

في الختام للاسف بيئتنا بغالبيتها جهلة لذلك تكون ارض خصبة للمحترفين من الشياطين اصحاب الاجندة في دفع انصاف المثقفين لنزرع الفتن والنفاق.

الهامش

(1) الأحزاب : 72 .

(2 ـ 4) غرر الحكم : 2844 ، 9301 ، 5680 .

(5) الاختصاص : 246 ، غرر الحكم : 10673 وفيه «أشدّ» بدل «أعظم» .

(6 ـ 7) غرر الحكم : 2882 ، 820 .

(8) مائة كلمة للجاحظ : 45 / 29 .

(9 ـ 10) غرر الحكم : 689 ، 1830 .

(11) الكافي : 1 / 25 / 25 عن السريّ بن خالد عن الإمام الصادق عليه السّلام و ج 8 / 20 / 4 عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر عن الإمام عليّ عليهما السّلام ، تحف العقول : 6 و ص 10 و ص 94 و ص 201 والأخيران عن الإمام عليّ عليه السّلام ، الأمالي للطوسي : 146 / 240 عن أبي وجزة السعدي عن أبيه عن الإمام عليّ عليه السّلام ؛ المعجم الكبير : 3 / 69 / 2688 عن الحارث ، شعب الإيمان : 4 / 157 / 4647 عن عاصم بن ضمرة وكلاهما عن الإمام عليّ عليه السّلام عنه صلّى الله عليه و آله .

(12) نهج البلاغة : الحكمة 54 ، غرر الحكم : 10472 و 10473 .

(13) غرر الحكم : 10450 .

(14) المحاسن : 1 / 309 / 610 عن الحسن بن جهم عن الإمام الرضا عليه السّلام ، الكافي : 1 / 11 / 4 ، عيون أخبارالرضا عليه السّلام : 2 / 24 / 1 ، علل الشرايع : 101 / 2 كلّها عن الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا عليه السّلام ، تحف العقول : 443 .

(15) الفردوس : 2 / 269 / 4251 عن عبدالله بن عمرو ، كنزالعمّال : 10 / 191 / 29004 نقلًا عن المعجم الكبير عن ابن عمر وفيه «علمه» بدل «فقهه» .

(16) الإرشاد : 1 / 304 ، كنزالفوائد : 1 / 199 ؛ حلية الأولياء : 3 / 196 عن عائذ بن حبيب عن الإمام الصادق عليه السّلام .

(17) غرر الحكم : 480 .

(18) الدرّة الباهرة : 44 ، أعلام الدين : 313 ، بحار الأنوار : 78 / 377 / 3 .

(19) غرر الحكم : 10640 .

(20) منية المريد : 110 ؛ وراجع المحاسن والمساوئ : 399 .

(21) شرح نهج البلاغة : 20 / 306 / 507 .

(22) الأنفال : 22 .

(23) كنزالعمّال : 10 / 157 / 28806 نقلًا عن ابن النجّار عن أبي هريرة .

(24) نهج البلاغة : الحكمة 288 .

(25) كنزالعمّال : 10 / 147 / 28750 نقلًا عن ابن السني عن ابن عمر .

(26) عوالي اللآلي : 1 / 272 / 93 .

(27 ـ 30) غرر الحكم : 6309 ، 3359 ، 6327 ، 2894 .

(31) غرر الحكم : 2118 ، راجع ص 193 / د : موت النفس .

(32) كنزالفوائد : 1 / 318 ؛ شرح نهج البلاغة : 20 / 327 / 750 .

(33 ـ 37) غرر الحكم : 2081 ، 7329 ، 6845 ، 198 ، 5578 .

(38) تنبيه الخواطر : 2/17 ، غرر الحكم : 9956 وفيه «نِعَم الجهّال» ؛ ينابيع المودّة : 2 / 414 / 117 ، مائة كلمة للجاحظ : 57 / 41 .

(39) غرر الحكم : 7198 ؛ شرح نهج البلاغة : 20 / 343 / 943 .

(40 ـ 43) غرر الحكم: 5108 ، 8088 ، 7637 ، 10816 .

(44) نهج البلاغة : الخطبة 14 ، بحار الأنوار : 32 / 246 / 194 .

(45) كنزالعمّال : 9 / 179 / 25592 نقلًا عن الشعبيّ .

(46) الأمالي للطوسي : 543 / 1165 عن مسعدة بن زياد الربعي عن الإمام الصادق عليه السّلام .

(47) تحف العقول: 489 ، بحار الأنوار : 78 / 374 / 30 .

(48) تنبيه الخواطر : 2 / 26 ، بحار الأنوار : 13 / 426 / 21 .

(49) الكافي: 2 / 112 / 5 عن عليّ بن حفص العوسي الكوفي رفعه إلى الإمام الصادق عليه السّلام ، مشكاة الأنوار : 216 عن الإمام الصادق عليه السّلام عنه صلّى الله عليه و آله ؛ كنزالعمّال : 3 / 132 / 5830 نقلًا عن ابن شاهين عن ابن مسعود .

(50 ـ 51) غرر الحكم : 2054 ، 1585 .

(52) تحف العقول : 93 ، كنزالفوائد : 1 / 319 وفيه «سوء شرّ» بدل «شرّ» .

(53 ـ 56) غرر الحكم : 237 ، 10542 ، 3856 ، 3444 .

في الختام اعاذنا الله وإياكم من الجهل ونسأل الله ان يلهمنا حب المعرفة والتعلم مع خالص التحية والتقدير

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.