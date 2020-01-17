العمليات المشتركة تنعى “ضابط استخبارات” متاثرا بجراحه بانفجار النخيب

نعت قيادة العمليات المشتركة، ضابط استخبارات الفوج الثالث باللواء السابع في قوات حرس الحدود الذي توفي متاثرا بجراحه اثر انفجار العجلة المفخخة اليوم في طريق النخيب – عرعر.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى قيادة العمليات المشتركة، ضابط استخبارات الفوج الثالث ب‍اللواء السابع في قوات حرس الحدود، الشهيد البطل الرائد مازن جبار عايد الزركاني ، بعد أن ارتقي الى ربه شهيدا متاثرا بجراحه اثر انفجار العجلة المفخخة التي انفجرت صباح اليوم في طريق النخيب – عرعر”.

واكد بيان الخلية، “ستبقى دماء الشهداء تروي تراب هذا الوطن المعطاء وسنتكسر شوكة الإرهاب بهمة الغيارى من رجاله”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق اليوم الخميس، عن اصابة عدد من منتسبي قوات حرس الحدود بينهم ضابطين اثنين، جراء انفجار عجلة متروكة على طريق النخيب – عرعر غربي البلاد.