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المالكي ووفد من تحالف القوى يؤكدون دعمهم للمساعي الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووفد من تحالف القوى العراقية، الخميس، على دعمهم لكل المساعي الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة التي تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية.

وقال مكتب المالكي في بيان إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وفد تحالف القوى العراقية برئاسة الدكتور محمد تميم، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العملية السياسية والتطورات الاخيرة في البلاد”.

واكد الجانبان على، “ضرورة التعاون وتنسيق الجهود بين جميع القوى الوطنية للخروج بموقف سياسي موحد يسهم في معالجة كلِّ المشاكل عبر برنامج إصلاحي واسع يلبي طموحات الشعب العراقي ويحافظ على وحدة وسيادة الوطن بعيدا عن المخططات التي تسعى لتقسيمه وتحويله الى دويلات متصارعة”.

وعبَّر المجتمعون عن، “دعمهم لكل المساعي الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة التي تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية وتعمل على دعم سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

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