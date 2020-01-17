المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:ندين االعتداء التركي السافر

منج يديند تعنود تركينا يتدت نع سنيادم العنرا. وحرمنم ارائنيها يلند قامنح ااسرات نا الحر ينم ن ا امن

األر عننا 15-1-2020 ل ننغ دننادر لميمنن سننكدي شننمالي قئننا سننديار ينني محاي ننم ديدننو مننا

اد الننا استشنن اد وا ننا م عنندد مننج المننوااديج وتروينن عمننوة وننالي المدالننما وكنناج العنن ر ينناوزا

نالا : الت ندو للننواح حنزب العمنان الكردسننتاديم علمنا اج المدالننم المسنت ديم ومنا يحننيا نا والتنني

كادنح ميمل نا منج ئنحايا ويمدنم داعن وعسنا ا ونني احنون منا تكنوج النا العنوج والمسناددم واعننادم

الحيام الا يعيم وتدشيج األعمار وتشيي األوالي علا الريوع الا دياروةا

اج ونن ا الل ننغ التركنني اليدينند المننداج والمسننتدكر لنني يدينندا ووننو حللننم ينني سلسننلم ا عتنندا اح

المتكننررم التنني تلننوة ننا اللننواح التركيننم ينني دننر. سنناير للسننيادم الواديننم العراقيننم وتننددن ينن ينني

شنننوج لننددا الدادليننم يئنناغ الننا ريننن اليادننب التركنني سننحب قواتننه مننج رائننيدا وت ننايم قواعنند

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اددنا دد نر الننا سنيادم لننددا ككنن يتيننزا وون ا يويننب ادادنم و ادت نناع ل نا ومننج و انرغ او ي ننم

او دولم تاا

ودحنج ينني الوقننح داسننه علننا يلننيج نناج تحليننر مننج وسننيادم العننرا. وئننماج قننرار الننوادي المسننتلن

يسننتلزة معاليننم زمنناح ال لنند المتعننددم و دننا منسسنناته المع ننرم نند. عننج ارادم يمنناوير الشننعبا كمننا

يتالننب اعننب م نند المواادننم وتعزيننز الننتبحة ننيج ااينناغ الشننعب و دننا وحدتننه الواديننم وريننن

التننددبح الدارييننم والوينننود األيد نني يننا كننناج م نندروا ووويت ننا واقامنننم المنسسنناح العسنننكريم

واألمديم اللادرم علا حمايم الواج وال ود عج حيائها

اج اسننتمرار األوئنناع المترديننم ينني ال لنند علننا ال ننعد كايننم والمماالننم والتسننويغ ينني ا سننتيا م

لماالننب الشننعب ويمنناوير المدتائننم وحننن زمننم مد ومننم الحكننة والحكومننم اج ونن ا وديننر وننو مننا

يئننعغ قنندراح وامكادنناح الننواج ويشنني الور ننا علننا التانناون والتمننادو ينني التننددن شنننوده

الدادليما

واج مننج وايننب الننوادييج كايننم در المدنناار المحدقننم العمننن علننا تل يننم ماالننب اليمنناوير المدتائننم

المعمنندم نندما الشنن دا و ولويات ننا المتمثلننم ينني اعسننراع تشننكين حكومننم يدينندم قننادرم علننا تداينن

الم اة اآلديم والملحم ما يئمج م اشرم عمليم التويير الشامن التي لة يعد يمكج تأييل اا

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