النائب الثاني لرئيس البرلمان ووزير الداخلية يفصحان عن ذمتيهما المالية للعام 2020

كشفت دائرة الوقاية في الهيئة عن إفصاح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ووزير الداخلية عن ذمتيهما المالية للعام 2020.

الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت الاستمارة الخاصَّة بكشف الذمَّة الماليَّة للسيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب (بشير خليل توفيق حداد) والاستمارة الخاصة بوزير الداخلية السيد (ياسين طاهر حسن الياسري) للعام الجاري.

وأضافت الدائرة إنها تسلمت أيضاً الاستمارتين الخاصتين بكشف الذمة المالية للنائبين (محمد شاكر محمد صالح سيتو سورجي) و (ريبوار هادي عبد الرحمن بريام) للعام الجاري

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ب ، ج) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مجلس النواب) و (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.