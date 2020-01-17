النزاهة تكشف عن صدور أمـر قبـض جديـد بحـق محافـظ بابـل وتوقيف مستشاره القانوني

أعلنت الهيأة عن صدور أمر قبض جديد بحق محافظ بابل المسحوبة يده، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأمر، أشارت إلى أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحرٍّ بحق المحافظ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وتحرٍّ بحق مدير بلدية الحلة السابق وفق القرار (160 لسنة 1984)، لقيامهما بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون.

وأوضحت أن المحكمة أصدرت قراراً بتوقيف المستشار القانوني لمحافظ بابل؛ لقيامه بتجاوز حدود وظيفته، مبينة أنَّ القرار صدر استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لقيام المتهم بإجبار موظفي مديرية العقود الحكومية على توقيع محاضر الفتح والتحليل وإحالة المشاريع، فضلاً عن تسييره الكتب الصادرة عن محافظ بابل “مسحوب اليد” رغم إصدار محكمة جنايات بابل مذكرات قبض وتحرٍّ بحقه.