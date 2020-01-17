النزاهة : وزير النقل وثمانية وعشرون نائباً يفصحون عن ذممهم المالية لعام 2020

كشفت الهيأة عن إفصاح وزير النقل وثمانية وعشرون من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.

دائرة الوقاية في الهيأة أشارت إلى تلقِّيها استمارة كشف الذمة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة بوزير النقل، وكذلك الاستمارات الخاصة بثمانيةٍ وعشرين نائباً من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة.

وكانت الهيأة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.