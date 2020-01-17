ترامب يطالب بمحاكمة “سريعة جداً” أمام الشيوخ

توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، اليوم الخميس ، أن تنتهي المحاكمة أمام مجلس الشيوخ سعياً إلى عزله “سريعاً جداً”، مندداً مرة أخرى بـ”حملة مطاردة شعواء”.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي : “يجب أن يتم ذلك سريعاً جداً”.

يذكر أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، كان أعلن، في وقت سابق الخميس، استئناف المحاكمة التاريخية لترامب سعياً إلى عزله ، الثلاثاء في الساعة 13.00 (18.00 بتوقيت غرينتش).

وخلال جلسة الخميس، أدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا ، جون روبرتس ، تمهيداً لبدء المحاكمة .

يشار إلى أن مجلس النواب كان وافق في تصويت ، الأربعاء ، على إحالة القرار الاتهامي بحق ترمب على مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة لعزله.

وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان باشر التحقيقات بحق ترمب في سبتمبر/ أيلول ، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي، جو بايدن، وعرقلة عمل الكونغرس بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق كان مشرعون ديمقراطيون يسعون إليها.

ولا يملك الديمقراطيون سوى 47 صوتاً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وبالتالي لا فرصة تقريباً في أن يتم عزل ترمب فعلياً لاعتماده على دعم الأعضاء الجمهوريين في هذا المجلس.