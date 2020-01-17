جي بي إس الجزائرية تفوز بجائزة أفضل عرض بمهرجان المسرح العربي

عمان : مهرجان المسرح العربي 2020

فاز العرض المسرحي الجزائري “جي بي إس” بجائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي بدورته 12 والذي تنظمه سنويا الهيئة العربية للمسرح ومقرها الشارقة ، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين.

واعلنت لجنة التحكيم التي يرأسها خالد جلال من مصر والمكونة من الدكتورة شذى سالم من العراق ولينا خوري من لبنان والدكتور عادل حربي من السودان وايهاب زاهدة من فلسطين، عن فوز المسرحية في حفل ختام المهرجان مساء اليوم الخميس الموافق 16/1/2020 في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

وفي حفل الختام الذي رعاه مندوبا عن وزير الثقافة امين عام الوزارة هزاع البراري بحضور سفير دولة الامارات العربية المتحدة احمد علي البلوشي وسفير المملكة المغربية خالد الناصري ، ورئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله بن محمد العويس؛ اعلن امين عام الهيئة العربية للمسرح، رئيس المهرجان اسماعيل عبدالله عن ان الدورة المقبلة الــ13 لمهرجان المسرح العربي، ستنظم في المملكة المغربية.

وعقب تسلمه ايقونة الدورة المقبلة الـ13 التي ستقام في المغرب 2021 من امين عام الهيئة عبر السفير المغربي عن الغبطة والاعتزاز الكبيرين باسم جميع الحضور، معربا عن أمله بأن تكون الدورة المقبلة في بلاده على مستوى الأداء العالي والنجاح والتفوق الذي سجلته الدورة الـ12 التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم في عمان.

ووصفت لجنة التحكيم مسرحية “جي بي إس” بانها تحفة بصرية أخّاذة إلى أبعد الحدود، مقترِحة رؤى إخراجية بصرية تعكس ما وصله الفن المسرحي العربي والعالمي من تطور على صعيد التعامل مع الكلمة، وعلى صعيد اجتراح عناصر حوار جديدة ليس من بينها لغة الكلام، ربما اللغة البصرية، لغة التقنيات العالية، الإيماء، تعابير الوجوه، التكوينات النحتية التشكيلية فوق الركح، ومقترحات أخرى أجاد مخرج العمل محمد شرشال وفريق العمل الإفادة منها وتوظيفها بما يخدم حكايات العرض التي لم تقتصر على حكاية واحدة أو حتى اثنتين، بل وصلت، ربما، إلى أربع حكايات رئيسية، وفق نص محبوك رشيق سلس، حوّله شرشال إلى بهجة باتعة التجليات.

كم تم خلال الحفل ، إعلان الفائزين بالمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للشباب (النسخة الرابعة 2019): الفائز الأول الباحث المغربي الشاب الحسين أوعسري، الباحثة السوداينة الشابة ميسون البشير فازت بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت الباحثة المصرية الشابة منى عرفة.

على صعيد مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار، احتكر الكتّاب المصريون الشباب جوائز المسابقة الثلاث: الأولى ذهبت لطه زغلول، الثانية لأحمد سمير، وفاز عبد النبي عبَادي بالمركز الثالث.

الكاتب المصري الشاب محمود عقاب، فاز بالمركز الأول في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجّه للأطفال، وياسر فائز من العراق فاز بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للكاتبة الجزائرية الشابة حنان مهدي