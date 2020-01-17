خلال اجتماعه بالمدراء ومسؤولي فروع الوزارة في المحافظات.. وزير الهجرة يناقش سبل اغلاق ملف النزوح

وعودة النازحين الى مناطقهم

عقد وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى اجتماعاً بالمدراء العامين ومسؤولي الادارات الوسطى في الوزارة ومسؤولي فروع الوزارة في المحافظات بمقر الوزارة ببغداد ، ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة بهدف مناقشة المواضيع والمقترحات التي من شأنها ألمساهمة في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الاداء .

وجرى خلال الاجتماع استعراض سياسات و خطط الوزارة للمرحلة القادمة و ترسيخ نهج الاصلاح في دوائرها وفروعها وتطوير اساليب العمل بما يخدم فئات عنايتها، الى جانب مناقشة الجوانب التنظيمية وكيفية تطويرها بهدف تسهيل الاجراءات لعودة العوائل النازحة الى مناطق سكناها الاصلية وغلق ملف النزوح في البلاد بإعادة اعمار البنى التحتية للمحافظات التي تعرضت لسيطرة قوى ( داعش ) الظلامية عليها.

وقال سيادته خلال الاجتماع ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بفئات عنايتها وتعمل على سد احتياجات النازحين والعائدين بالتنسيق والتعاون مع بقية الوزارات ذات الصلة .

وفي ختام الاجتماع اكد السيد الوزير على أهمية مراقبة النفس والاخلاص والتفاني في العمل واللذان يعدان من اولويات النجاح، ورفع التقارير اليومية والاسبوعية لبيان المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل للاسراع بوضع الحلول الناجعة لها وبما يخدم فئات العناية، اضافة الى تعزيز اوجه التعاون بين دوائر الوزارة وفروعها في المحافظات في تقريب الرؤى والافكار لتقديم الخدمات وتطوير الاداء .