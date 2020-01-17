علاوي: على السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه اولاً

رأى زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، الجمعة، إن إيران وأمريكا اختارتا العراق ساحة للصراع على حساب الشعب العراقي، وان على السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه اولاً.

وقال علاوي عبر تغريدة على “تويتر” : “إن أمريكا وايران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، فأضحى العراق ارض صراع حيث توافق المتخاصمون على مصادرة قرار الشعب العراقي عندما صوت لائتلاف العراقية الذي فاز بانتخابات 2010”.

واردف: “يجب ان لا يكون العراق وشعبه اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين وهو يواجه الارهاب ولا يزال تحت طائلة البند السادس وعلى السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه اولاً ومن ثم سلامة شعوب المنطقة”.

ويوم أمس، قال علاوي، إن إيران تريد منازلة أعدائها من أرض العراق ولعب دور “شرطي الخليج”.

وذكر علاوي في تغريدة عبر منصته بـ”توتير”، أن “إيران تريد منازلة اعدائها انطلاقاً من ارض العراق وعلى حساب شعبه الكريم بهدف ان تكون شرطي الخليج العربي كما كانت أيام نظام الشاه الذي سقط بإرادة الشعب”.