Posted on by

لصرفه مليار دينار خلافاً للقانون النزاهة تكشف عن صدور حكم بالحبس الشديد لـنقيب المحاسبين السابق

أعلنت الهيأة عن صدور قرار حكم بالحبس الشديد بحقِّ نقيب المحاسبين السابق، مُبيِّنةً قيامه بصرف اكثر من مليار دينار بسوء قصد؛ خلافاً لما ھو مُقرَّرٌ قانوناً.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القرار،أشارت إلى إقدام المُدان الذي كان يشغل منصب نقيب المحاسبين السابق على التصرف بالمال العام “بسوء قصد خلافا للغرض الذي عھد به الیه أو سلم له من أجله حسب ما ھو مقرر قانوناً”، موضحة أن المدان قام بصرف مبلغ يصل إلى أكثر من مليار دينار من أموال النقابة في مجالات ليس لها علاقةبنشاط النقابة.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم بعد اطلاعهاعلى الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس الشديد بحقِّ المدان استناداً إلى أحكام المادَّة 453 من قانون العقوبات.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close