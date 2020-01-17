Posted on by

ما قل ودل عن آفاتنا الاجتماعية

بقلم : شاكر فريد حسن

الآفات الاجتماعية السائدة في هذا الزمان كثيره، أبرزها وأخطرها الرياء والتملق والنميمة والكذب والعنف. وهي آفات لها عواقب وخيمة وآثار سلبية ضارة على حياتنا ومستقبلنا، وتخلق مجتمعًا مريضًا مأزومًا.

ونحن مجتمع ابتلينا بآفات تهدد نسيجنا الاجتماعي العام وتبعدنا عن قيمنا الجمالية الانسانية، خصوصًا آفة العنف المستشرية، التي لم نجد حلًا لها، والقضاء عليها، أو على الأقل التخفيف منها.

إن صور النفاق متعددة وأكثر من أن تحصى، وحري بنا أن نبتعد عن المساوئ والمظاهر السلبية التي تعكر صفو حياتنا الاجتماعية.

علينا أن نسعى إلى التغيير الجذري المرتجى، ومكافحة آفاتنا والتخلص منها، وذلك بالتوعية والإرشاد والتنوير والتربية الصحيحة السليمة للأجيال الشبابية الجديدة، واعتماد الحوار والجدل الهادئ الهادف والحضاري، وحل المشاكل بالتروي والعقلانية، فضلًا عن الاحترام المتبادل، احترام وتقبل الرأي الآخر. فإذا ساد الاحترام تعمقت المحبة وساد السلم الاهلي، وعندئذ لا حاجة للبحث عن مدينة فاضلة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close