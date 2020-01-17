مقترح بوساطة الصين لحل ازمة سد النهضة بين مصر واثيوبيا

منظمة تطالب مصر باللجوء لوساطة الصين لحل ازمة سد النهضة بين مصر واثيوبيا

القاهرة: بيان صحفى

تقدمت منظمة العدل والتنمية بمقترح للخارجية المصرية لطلب وساطة الصين لحل الخلافات حول سد النهضة الاثيوبى ويقضى المقترح بوساطة الصين لحل ازمة سد النهضة بين مصر واثيوبيا حال عدم التوصل لاتفاق نهائى بين الدولتين او اتفاقية شاملة حول فترات التخزين فى سد النهضة فى المفاوضات التى تجرى بواشنطن يناير الجارى

واكد المتحدث للرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان ازمة سد النهضة لن تحل الا من خلال الصين الدولة الاكثر نفوذا وتاثيرا بفريقيا وقد تكون الضامن الرئيسى لعدم اخلال اديس ابابا باى اتفاقيات توقعها مع مصر حول فترات التخزين بالسد وملء السد بالمياه

وطالب الخارجية المصرية بطلب وساطة الصين التى تعتبر شريك ببناء سد النهضة وذلك لتوقيع اتفقية مع اثيوبيا حول فترات التخزين وملء السد وذلك حال عدم التوصل لاتفاقية شاملة فى المفاوضات الجارية بواشنطن