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مكافحة المخدرات تعلن اعتقال قتلة احد ضباطها في بغداد

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الخميس، عن اعتقال قتلة منسوبها الملازم ريبوار فاضل، الذي استهدفته مجموعة مسلحة شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن “منذ اللحظات الأولى للعملية الإجرامية التي طالت منسوبنا الملازم ريبوار فاضل وأدت الى استشهاده تعهد الرجال الأبطال من ضباط ومنتسبي المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتوصل الى الجناة وتقديمهم الى العدالة أمام القضاء قبل ان يوارى جثمان الشهيد البطل الثرى”.

وأضاف، “وها نحن اليوم أوفينا العهد الذي قطعناه ونزف لكم بشرى إلقاء القبض على المجرمين الذين نفذوا هذه الجريمة وقد اعترفوا بجرمهم”، لافتة الى أن “عملية اعتقال منفذي الجريمة تمت وفق خطة أمنية مدروسة ومعدة بشكل دقيق تكللت بنجاح باهر وخلال ٢٤ ساعة فقط من وقوع الحادث، وهذه رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على ارواح العراقيين باننا سنلاحقهم ولو كانوا في بروج مشيدة”.

يشار الى أن مصدرا امنيا افاد، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط في مكافحة المخدرات بهجوم مسلح في منطقة البكاظمية شمالي بغداد.

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