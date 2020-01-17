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مكتب الرئيس بارزاني يعزي بوفاة شخصية وطنية مناضلة من غرب كوردستان

عزى مكتب الزعيم الكوردي ، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت ، بوفاة الشخصية الوطنية المناضلة من كوردستان سوريا ميجر عكيد محمد .

وقال المكتب في برقية تعزية الى عائلة الفقيد :«ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية الوطنية المناضلة من كوردستان سوريا ميجر عكيد محمد ، شقيق كنعان عكيد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني ــ سوريا “. مضيفاً “نقدم تعازينا ومواساتنا لكم ولأسرتكم وذويكم .. نشارككم الاحزان ».

مضيفاً « نرجو من الله تعالى أن يمنح الجميع الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويدخله فسيح جنانه».

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