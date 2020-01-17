نجم مانشستر يونايتد السابق يطالب بعدم بيع بوغبا: سيصبح أسطورتنا

طالب لي شارب، مدافع مانشستر يونايتد السابق، إدارة الشياطين الحمر، ببذل قصارى جهدها للاحتفاظ بخدمات الفرنسي بول بوغبا.

وارتبط بوجبا، بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بصاحب الـ26 عامًا.

وقال لي شارب، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “أود أن يحتفظ به النادي، وأعتقد أنه يمكن أن يصبح أسطورة لمانشستر يونايتد لسنوات عديدة”.

وأضاف الدولي الإنكليزي السابق: “أعتقد أنه واحد من أفضل اللاعبين في مانشستر يونايتد”.

وتابع: “إذا كان بوجبا في يومه، فهو لاعب من الطراز العالمي، أعرف أنه لا يظهر بهذا المستوى خلال الـ90 دقيقة، في بعض الأحيان”.

وأوضح: “لكني أفكر حال أراد النادي بناء فريق حوله وإحضار لاعبين جدد، وقتها سيصبح لاعبا مؤثرا للغاية”.

وواصل: “في حال قرر بوجبا المغادرة، فلا يوجد الكثير لفعله عندما يكون لديك لاعبًا غير سعيد”.

وفي سياق آخر، تحدث لي شارب عن تفاوض مانشستر يونايتد مع برونو فرنانديز، نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأفاد: “أعتقد أنه من المهم أن يحسموا هذه الصفقة، فالفريق بحاجة إلى مزيد من الإبداع في وسط الملعب بالتأكيد”.

وأتم: “ما زلت أعتقد أنهم بحاجة إلى من يدعم ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، في الهجوم، فمع هذا الثلاثي، قد تبدو الأمور إيجابية أكثر”.