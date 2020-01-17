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واشنطن تنفي صحة وثيقة تتحدث عن سقوط قتلى في قصف ايران لـ عين الاسد : مزيفة

بقايا صاروخ ايراني سقط خارج قاعدة عين الاسد

نفت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الخميس ، أن تكون وزارة الدفاع (البنتاغون) قد أصدرت أي وثيقة تتحدث عن سقوط قتلى في صفوف الجيش الأمريكي بقاعدة عين الأسد غربي العراق.

وكانت القاعدة الامريكية تعرضت لهجوم صاروخي ايراني قبل نحو أسبوع ، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي .

وفي بادئ الأمر، قال الإعلام الإيراني الرسمي إن الضربة الإيرانية أوقعت “عشرات القتلى في صفوف الأمريكيين” لكنه تراجع لاحقاً وأشار الى أن الهجوم تجنب إيقاع خسائر بشرية.

وبعد أيام من وقوع الضربة، نشرت وسائل إعلام عراقية مؤيدة لإيران، وثيقة منسوبة لقسم حرية المعلومات بوزارة الدفاع زعمت سقوط 139 قتيلاً في قاعدة عين الأسد.

وحملت الوثيقة توقيع رئيس القسم جيمس هوغان.واشنطن تنفي وثيقة نشرها إعلام عراقي عن "قتلى عين الأسد"

وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي بيني ثومسون على حسابه في تويتر إن مكتبه لم يتسلم مثل هذه الوثيقة.

مضيفاً “هذه الرسالة… مزيفة”.

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