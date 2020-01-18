إدارة شمال وشرق سوريا تسلم امرأة مع طفليها من عوائل داعش إلى الخارجية النرويجية‎

سلمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، امرأة نرويجية مع طفليها من عوائل تنظيم داعش لوفد من الخارجية النرويجية في قامشلو بغربي كوردستان(كوردستان سوريا).

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية :« سلمنا طفلين مع والدتهم النرويجية كانوا في مخيم الهول لوفد من الخارجية النرويجية برئاسة أيريك بي هوسم (نائب مدير قسم أفغانستان وجنوب أسيا في الخارجية النرويجية).

وأشارت إلى أن عملية التسليم تمت بين الطرفين في قامشلو حيث الأطفال ووالدتهم بحالة صحية وجسدية جيدة، ولم يتعرضوا لأي نوع من الضغط المعنوي أو البدني أثناء تواجدهم في مناطق الإدارة الذاتية».

وسلمت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا حتى الآن 17 امرأة و177 طفلاً، بشكل رسمي لحكوماتهم