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الرئيس بارزاني يهاتف نجل السيستاني

الرئيس بارزاني يهاتف نجل السيستاني

اجری الزعیم الكوردي رئیس الحزب الدیمقراطی الكوردستاني مسعود بارزاني ، الیوم الجمعه‌ ، اتصالاً هاتفیاً مع محمد رضا نجل المرجع الشيعي الاعلى العراقي علي السيستاني .

بيان من مكتب الزعيم الكوردي ، قال ” بغية الإطمئنان على صحة أية الله العظمى السيد علي السيستاني ، إتصل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة 17  كانون الثاني ، هاتفياً بالسيد محمد رضا، نجل سماحة السيد السيستاني “.

مضيفاً ” خلال الإتصال الهاتفي إستفسر الرئيس بارزاني عن صحة سماحة السيد السيستاني، وتمنى له العافية والشفاء العاجل ” .

وكان الرئيس بارزاني قد ارسل ، أمس الخميس ، رسالة للسيستاني استفسر فيها عن حالته الصحية ، بعد اجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح وفق ما أعلن مكتبه .

وخضع المرجع الديني العراقي لعملية جراحية بعد كسر في عظم فخذه إثر التواء في الرجل اليسرى تعرض له ليلة الأربعاء.

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