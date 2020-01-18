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العقابي يكشف عن مقترح اولي لارجاء تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحـد

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مقترح اولي لارجاء تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد ، لافساح المجال امام الوزارات والمؤسسات الحكومية لايجاد بدلاء للموظفين المحالين على التقاعد .

وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح صحفي، انه ” كان من المفترض منح الحكومة حق الاستثناء في الاحالة على التقاعد للتخصصات النادرة”، مشيرا الى وجود عجز حكومي في توظيف التخصصات الطبية والاكاديمية العلمية والمحاسبين والقضاة .

واضاف :” ان تعيين الموظفين الجدد بدلا عن المحالين على التقاعد سيكون بالدرجات التاسعة او الثامنة او السابعة ، في حين المحالون على التقاعد هم من موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة “، مبينا :” ان هذا التفاوت سيخلق عجزا في الدرجات المتقدمة ، وليس مناسبا احالة الكفاءات على التقاعد دون توفير البديل”.

وقررت رئاسة مجلس النواب الاسبوع الماضي ، تأجيل التصويت على مشروع تعديل ‍قانون التقاعد الموحد الرقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

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