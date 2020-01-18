الملكي يتفوق على اشبيلية ويحتل صدارة الليغا مؤقتا

بغداد- ساري تحسين

حقق فريق ريال مدريد بكرة القدم امس السبت فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف واحد على فريق إشبيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري الاسباني التي جرت على ارض سانتياكو برنابيو.

وسجل أهداف المباراة من فريق الملكي اللاعب كاسيميرو في الدقيقة 57 و69 بينما سجل اللاعب لوك دي يونج هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 64.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا مؤقتًا، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.

ودخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بطريقته المعتادة 4-3-3، لكنه دفع بلوكاس فاسكيز أساسيًا في الخط الهجومي بجانب يوفيتش ورودريجو، وتواجد في الوسط مودريتش بدلا من الموقوف فيدي فالفيردي، بجانب كروس وكاسيميرو، والمدافع إيدير ميليتاو بدلا من راموس المُصاب، بجانب مارسيلو، فاران، وكارفاخال، أمام الحارس كورتوا.

وعلى الجانب الآخر، دخل جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية بطريقة 4-3-3 بوجود فاسليك في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ريجيلون، كارلوس، كوندي، ونافاس، وفي الوسط بانيجا، جوديلي، وفيرناندو، وثلاثي هجومي فاسكويز، لوك دي يونج، ومنير الحدادي.