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الهاشمي: قوى سياسية تطالب بضرورة بقاء القوات الاميركية

قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي، الجمعة، ان الاحزاب والكتل السياسية حولوا العراق الى ساحة صراع.

وأوضح الهاشمي خلال حديث متلفز، اليوم، (17 كانون الثاني 2020 ) ان “الطبقة السياسية تجاوبها ضعيف مع المرجعية والمتظاهرين”، مشيرا الى ان “الساسة يزدادون انقساما مع كل تحدي اقليمي يواجه البلد”.

وأكد الهاشمي، ان “العراق بحاجة الى حاكم صادق بوعوده وملتزم بمسؤولياته”، وعلق على مطالب بعض القوى السياسية بضرورة بقاء القوات الاميركية بقوله: انها “تعتقد ان الوجود الاجنبي يخلق عامل توازن بالعراق”.

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