Posted on by

(بالفيديو) سقوط متظاهر وإصابة 25 آخرين في اشتباكات مع الامن وسط بغداد

(بالفيديو) سقوط متظاهر وإصابة 25 آخرين في اشتباكات مع الامن وسط بغداد

ذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية ، أن متظاهرا واحدا على الأقل قتل، فيما اصيب 25 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن عند جسر السنك في العاصمة بغداد ، مشيرة إلى أن مقتل المتظاهر جاء بعد إصابة مباشرة في الصدر .

كما ذكرت ، أن عددا من المتظاهرين أصيبوا جراء الشظايا ، فيما سجلت حالات اختناق.

Firas W. Alsarray – فراس السراي

@firasalsarrai

عاجل ❗️

جسر السنك قبل قليل شهيد وعدد من الجرحى بعد مهاجمة قوات الشغب واستخدام الرصاص الحي والقنابل المفجرة للرؤوس (المسيلة للدموع)

Embedded video

وكان ناشطون قد توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد من مختلف المحافظات العراقية لدعم الحراك .. كما تظاهر محتجون أمام مبنى وزارة التعليم احتجاجا على توعد الوزارة بمحاسبة الطلاب المضربين عن الدراسة بحجة الانضمام للحراك.

وفي الجنوب، يواصل المتظاهرون اعتصاماتهم في الساحات والشوارع الرئيسية متوعدين بالتصعيد السلمي واستمرار العصيان المدني في حال استمرار تجاهل مطالبهم من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية.

Firas W. Alsarray – فراس السراي

@firasalsarrai

بغداد – السنك بعد هدوء الوضع هناك
“ماكو وطن ماكو دوام الوطن أجمل غرام

Embedded video

وشهدت المحافظات الجنوبية قطع طرق رئيسية وأخرى تربط مدن الجنوب بالعاصمة بغداد .

وكان المتظاهرون، في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) ، أمهلوا القوى السياسية أسبوعًا واحدًا لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة ، وأعلنوا عن المهلة التي تنتهي في 19 من الشهر الجاري.

بعد ذلك، أعلن معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، الاربعاء ، تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في الناصرية، للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم.

Firas W. Alsarray – فراس السراي

@firasalsarrai

هتافات المتظاهرين في جسر السنك الان

Embedded video

وقال المعتصمون في بيان: ” نُعلنُ تأييدنا الكامل للمهلة التي وضعها ثوار ذي قار الشجعان لتنفيذ المطالب الحقة، وسنكون في بغداد على الموعد مع اخوتنا في باقي المحافظات لإعلاء صوت الوطن بوجه محاولات التملص من تنفيذ مطالبنا المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة يحمي مصالح وأمن مواطنيه”.

Firas W. Alsarray – فراس السراي

@firasalsarrai

الان ساحة الحبوبي
1/17 ذي قار

Embedded video

واضاف المعتصمون، أن “موقفنا هذا يأتي تثميناً لمواقف الناصرية الكبيرة والمُلهمة، منذ بداية الاحتجاجات وإلى هذا اللحظة، ووفاءً للدماء الطاهرة التي سالت في سبيل الوطن، دماء أحرار العراق التي سقطت في ذي قار والمدن المحتجة كلها”.
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close