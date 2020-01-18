(بالفيديو) سقوط متظاهر وإصابة 25 آخرين في اشتباكات مع الامن وسط بغداد

ذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية ، أن متظاهرا واحدا على الأقل قتل، فيما اصيب 25 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن عند جسر السنك في العاصمة بغداد ، مشيرة إلى أن مقتل المتظاهر جاء بعد إصابة مباشرة في الصدر .
كما ذكرت ، أن عددا من المتظاهرين أصيبوا جراء الشظايا ، فيما سجلت حالات اختناق.
وكان ناشطون قد توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد من مختلف المحافظات العراقية لدعم الحراك .. كما تظاهر محتجون أمام مبنى وزارة التعليم احتجاجا على توعد الوزارة بمحاسبة الطلاب المضربين عن الدراسة بحجة الانضمام للحراك.
وفي الجنوب، يواصل المتظاهرون اعتصاماتهم في الساحات والشوارع الرئيسية متوعدين بالتصعيد السلمي واستمرار العصيان المدني في حال استمرار تجاهل مطالبهم من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية.
وكان المتظاهرون، في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) ، أمهلوا القوى السياسية أسبوعًا واحدًا لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة ، وأعلنوا عن المهلة التي تنتهي في 19 من الشهر الجاري.
بعد ذلك، أعلن معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، الاربعاء ، تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في الناصرية، للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم.