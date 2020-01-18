(بالفيديو) سقوط متظاهر وإصابة 25 آخرين في اشتباكات مع الامن وسط بغداد

ذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية ، أن متظاهرا واحدا على الأقل قتل، فيما اصيب 25 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن عند جسر السنك في العاصمة بغداد ، مشيرة إلى أن مقتل المتظاهر جاء بعد إصابة مباشرة في الصدر .

كما ذكرت ، أن عددا من المتظاهرين أصيبوا جراء الشظايا ، فيما سجلت حالات اختناق.

Firas W. Alsarray – فراس السراي ✔@firasalsarrai عاجل جسر السنك قبل قليل شهيد وعدد من الجرحى بعد مهاجمة قوات الشغب واستخدام الرصاص الحي والقنابل المفجرة للرؤوس (المسيلة للدموع)

وكان ناشطون قد توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد من مختلف المحافظات العراقية لدعم الحراك .. كما تظاهر محتجون أمام مبنى وزارة التعليم احتجاجا على توعد الوزارة بمحاسبة الطلاب المضربين عن الدراسة بحجة الانضمام للحراك.

وفي الجنوب، يواصل المتظاهرون اعتصاماتهم في الساحات والشوارع الرئيسية متوعدين بالتصعيد السلمي واستمرار العصيان المدني في حال استمرار تجاهل مطالبهم من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية.

Firas W. Alsarray – فراس السراي ✔@firasalsarrai بغداد – السنك بعد هدوء الوضع هناك

“ماكو وطن ماكو دوام الوطن أجمل غرام وشهدت المحافظات الجنوبية قطع طرق رئيسية وأخرى تربط مدن الجنوب بالعاصمة بغداد .

وكان المتظاهرون، في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) ، أمهلوا القوى السياسية أسبوعًا واحدًا لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة ، وأعلنوا عن المهلة التي تنتهي في 19 من الشهر الجاري.

بعد ذلك، أعلن معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، الاربعاء ، تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في الناصرية، للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم.

Firas W. Alsarray – فراس السراي ✔@firasalsarrai هتافات المتظاهرين في جسر السنك الان وقال المعتصمون في بيان: ” نُعلنُ تأييدنا الكامل للمهلة التي وضعها ثوار ذي قار الشجعان لتنفيذ المطالب الحقة، وسنكون في بغداد على الموعد مع اخوتنا في باقي المحافظات لإعلاء صوت الوطن بوجه محاولات التملص من تنفيذ مطالبنا المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة يحمي مصالح وأمن مواطنيه”.