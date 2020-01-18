ترامب محذراً خامنئي : انتبه لكلامك !

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، إنه يجب على المرشد الإيراني علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى ما يقوله ، وذلك بعدما انتقد خامنئي الولايات المتحدة بشدة في خطبة الجمعة في طهران .
وقال ترمب على تويتر “المدعو المرشد لإيران … قال بعض الأشياء البذيئة بخصوص الولايات المتحدة وأوروبا “. وأضاف ” اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني . يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه”.
وأضاف هوك في مؤتمر صحافي أن أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي ، مشيراً إلى أن إدارة بلاده تلقت معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع ، ونجحت في جعل الثمن باهظاً على النظام الإيراني ومن يساعده.وتابع أن الإدارة الأميركية اطلعت على فيديو يظهر جثثاً لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات.