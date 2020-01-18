تركيا تقر بمقتل 3 من جنودها شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية ، الجمعة ، مقتل 3 من جنودها بتفجير سيارة مفخخة، شمال شرقي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب ، أن التفجير ليلاً أثناء تنفيذ العسكريين الأتراك تفتيشا مروريا، دون شرح تفاصيل إضافية.

وكانت مصادر من المعارضة السورية ، قد أفادت بمقتل ستة أشخاص، هم ضابطان تركيان وأربعة عناصر مليشيا الجيش الحر الموالية لانقرة بتفجير سيارة مفخخة في بلدة سلوك شمال شرقي سوريا.

يذكر أن تركيا خسرت أكثر من 20 عسكرياً شمال شرقي سوريا منذ إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية عسكرية جديدة شرقي الفرات.

وكان مصدر كوردي مطلع قد ذكر في وقت سابق أن« سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من حاجز تابع لميليشيا أحرار الشرقية في بلدة سلوك بريف كرى سبي ، ما أسفر عن مقتل 3 من جنود الجيش التركي كانوا متواجدين في المنطقة لحظة الإنفجار و 7 عناصر من مليشيا احرار الشرقية الموالية للجيش التركي بينهم قيادي بارز».

مضيفاً ، أن « من بين القتلى القيادي في أحرار الشرقية الملقب أبو عبد الرحمن شرقية وعناصر آخرين في حصيلة أولية».