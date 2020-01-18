حماية وزير الشباب والرياضة تحتجز اعلاميين وتعتدي بالضرب على آخرين في اربيل

17/1/2020

أحتجزت حماية وزير الشباب والرياضة، احمد العبيدي، مراسل ومصور قناة الرشيد، واعتدت بالضرب على مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم لمؤتمر عقد في فندق شيراتون باربيل مساء الخميس.

مقدم برنامج حديث الملاعب لدى قناة الرشيد عمر رياض قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان “عناصر من حماية وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، أحتجزت كادر برنامج حديث الملاعب المكون من المراسل نيجرفان هوكر والمصور اوميد إسماعيل، وقامت بالاعتداء بالضرب على موفد قناة اسيا كرار محمد، وكادر قناة دجلة، ومجموعة من الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام مختلفة وكسرت وصادرت معدات تصويرهم، ومنعتهم من إكمال تغطية المؤتمر، الذي عقد بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة إياد بنيان ورئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود”.

يذكر أن المؤتمر عقد للتباحث بشأن تهم التزوير الموجهة من قبل اللاعب السابق عدنان درجال إلى مجموعة من المرشحين لاتحاد الكرة ومذكرة إلقاء القبض التي صدرت بحقهم.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تستنكر الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين فانها تعتبر ماتعرضوا له من حجز واعتداء بالضرب انتهاكا لحرية الصحافة وسلب لحق الحصول على المعلومة وكشف الحقائق للرأي العام.

كما تطالب الجمعية وزير الشباب والرياضة بتقديم تفسير بشأن ماحدث، وتقديم عناصر حمايته إلى القضاء لينالو جزائهم نتيجة اعتدائهم على الصحفيين ووسائل إعلام لمجرد ممارستهم عملهم في نقل مجريات الأحداث