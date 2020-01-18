(شفيع العراق) قصيدة في سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى! 00 (1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

سلاما أيّها الأملُ بما ذَرفَتْ لكَ المُقَلُ

فأنتَ الحلمُ صدّاحٌ

وأنتَ الصبرُ والجبَلُ!

أرادوا ان نموتَ فكُنْـ

تَ عيسى يحيي من قُتِلوا

فلو فَرَغتْ أمانينا

دعاؤكَ ماثلٌ عَسَلُ!

مليكُ الصبرِ في وطني

بمِلءِ القلبِ يبتهِلُ!

قوافيهِ مُجَنّحةٌ

بفتوى الخيرِ يرتجِلُ!

تمادتْ عندنا فِتَنٌ

وقلّتْ عندنا الحِيَلُ

بلادي أغرِقتْ بدَمٍ

إذا قُمْنا بدا الشللُ!

هي الأيامُ تركُلنا

علينا تعتدي الدُوَلُ

** **

سلاما أيّها الأمَلُ

فدتْكً الروحُ والقُبَلُ!

زمانُ القَهرِ أتعَبَنا

بما فعلوا ، وما نَكلوا؟!

عراقُ الظَهْرِ مكسورٌ

بماذا يهتفُ البطَلُ!

هُنا الأوجاعُ تُدْمينا

هُنا البلوى هنا العِللُ!

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(1) كتبت في الوعكة الصحية التي تعرض لها سماحة السيد السستاني طال عمره (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره

هُنا للطفِ مِيعادٌ هُنا العُتْبى ، هنا الطَللُ!

فياأيامُ سلّينا

فلا سَلوى، ولا أملُ!

ولكنْ كُلما عسُرتْ

فبعدَ العُسرِ نكتحِلُ!

سلاما أيها الأملُ

بما ناجيتَ نبتهلُ!

17/1/2020م