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صالح يؤكد للصفدي أن العراق لن يكون منطلقاً للإعتداء على أية دولة

صالح يؤكد للصفدي أن العراق لن يكون منطلقاً للإعتداء على أية دولة

 استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له.

ونقل وزير الخارجية إلى صالح بحسب بيان رئاسة الوزراء، “تحيات الملك عبد الله الثاني وتأكيده دعم أمن واستقرار العراق باعتباره ركيزة أمن المنطقة، فضلاً عن استفسار جلالته حول صحة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني وتمنياته له بموفور الصحة والعافية”.

وأكد الرئيس “ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن “العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار أو يكون ساحة حرب لتصفية الحسابات، مبيناً حرص العراق على أن يكون الركيزة الأساس لجمع شمل الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم”.

وأشار صالح إلى أ”همية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي”.

وفي ختام اللقاء، “حمّل رئيس الجمهورية الوزير الصفدي تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وتمنياته له بالتوفيق، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والتطور”. انتهى

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