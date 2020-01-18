مصادر: قوات الأمن العراقية تقتل محتجا وتصيب 25 في بغداد



قالت مصادر أمنية وطبية لرويترز إن قوات الأمن العراقية قتلت محتجا واحدا على الأقل وأصابت 25 آخرين يوم الجمعة عندما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد سعى لاختراق حواجز على جسر السنك في بغداد.

ويقع الجسر قرب ساحة التحرير بوسط العاصمة حيث يعتصم آلاف من المحتجين منذ شهور، ودفعت اشتباكات وقعت في الآونة الأخيرة السلطات إلى فرض قيود على عبور الجسر.

وقالت المصادر الطبية إن المحتج توفي بعد إطلاق قنبلة غاز على رقبته مباشرة.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء إن مخربين هاجموا ”الحواجز في منطقة السنك وقوات الأمن تستخدم الوسائل غير المميتة لمنعهم منذ ساعات“.

ويشهد العراق احتجاجات عارمة منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول ويطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب، بتغيير النظام السياسي الذي يصفونه بالفساد وأنه سبب معاناة معظم العراقيين من الفقر.