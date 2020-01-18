مقرب من الصدر يعلق بشأن “التظاهرات المليونية”

علّق صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بشأن “التظاهرات المليونية” المزمع انطلاقها يوم الجمعة القادم.

وقال العراقي في منشور، إن تظاهرات يوم الجمعة المقبل، “مليونية لكنها يجب أن لا تكون كسابقاتها بل أكبر واكثر عدداً لأنها تحدد مصير الوطن وسيادته واستقلاله وحريته”.

وأضاف :”شكراً لمن يساند وطنه، والغفران لمن لا يساند وطنه”، مذيلاً المنشور بهاشتاك “#زحف_مليونية نحو #السيادة_والاستقلال”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم، الثلاثاء الماضي، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته.