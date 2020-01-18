مواجهات بين القوى الامنية ومحتجين في محيط مجلس النواب اللبناني

وذكر موقع المنار اللبناني عن، وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني وسط بيروت.
كما أطلقت قوى الامن اللبنانية قنابل الغاز المسيل للدموع وتستعمل خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين امام مجلس النواب.
وطالبت قوى الأمن اللبناني من المتظاهرين السلميين بالابتعاد من مكان أعمال الشغب.
واشارت المواقع اللبنانية ان المتظاهرين رموا المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة ورمي الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي.
وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت اليوم السبت، حيث ردد المحتجين شعارات بينها “الشعب يريد إسقاط النظام”، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكا شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وتحت عنوان “لن ندفع الثمن” إنطلقت مسيرات إحتجاجية من اكثر من منطقة على أن تلتقي في محيط مجلس النواب من أجل إعادة تسليط الاضواء على مطالب الإنتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 تشرين، تشكيل حكومة من المستقلّين والاختصاصيين.
وتحت جسر الدورة في منطقة برج حمّود، انطلقت مسيرة شعبية نحو مجلس النواب لتلتقي بمسيرات من مناطق أخرى.
كذلك، توافد المعتصمون الى ساحة البربير قبل أن يتوجّهوا في مسيرة الى وزارة المال ومن ثم جمعية المصارف فمجلس النواب.
ومن ساحة ساسين في الاشرفية، انطلقت تظاهرة نحو وزارة المالية في العدلية ثم جمعية المصارف.
شمالاً، إنطلق اكثر من 15 باصاً من طرابلس نحو وسط بيروت مع موكب كبير من السيارات من مناطق شمالية للمشاركة في التظاهرة أمام مجلس النواب.
ووكابت قوى الأمن المسيرات المتوجهة نحو وسط بيروت وطلبت التعبير عن الرأي بشكل سلمي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.انتهى