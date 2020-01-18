هولندا تستأنف تدريبات قوات البيشمركة في إقليم كوردستان

قالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد إن الوزارة قررت استئناف عمليات التدريب العسكري في إقليم كوردستان والعراق.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر ، أنه علق حملته المناهضة لداعش وعمليات التدريب في العراق في أعقاب التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة وتعرض قواعد عسكرية تستضيف الجنود الامريكيين لهجمات بالصواريخ.

كتبت بيلفيلد إلى برلمان بلدها أمس الجمعة أن بلادها ستستأنف تدريبات قوات البيشمركة في إقليم كوردستان والقوات العراقية في بغداد.

ونشرت هولندا حوالي 50 جنديًا في اقليم كوردستان ، حيث تدرب قوات البشمركة على الاستعداد للمعارك المستمرة التي تهدف إلى القضاء على تنظيم داعش .

ويأتي التصريح الهولندي ، فيما كانت الاغلبية الشيعية في البرلمان العراقي قد صوتت في وقت سابق من هذا الشهر على مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لإخراج القوات الأجنبية من البلاد .

وقد عقدت جلسة التصويت في غياب الكتل الكوردية والسنية التي قاطعت الجلسة .

هذا وكان ممثل حكومة اقليم كوردستان لدى الاتحاد الاوربي دلاور آزكيي ، قد زار البرلمان الهولندي خلال الايام القليلة الماضية وطالب خلال لقاءاته هناك بمواصلة هولندا دعمها لإقليم كوردستان.