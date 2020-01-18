واتساب.. “خبر سار” لـ300 مليون شخص

منذ أبرمت “فيس بوك” صفقة شراء “واتساب” في عام 2014 مقابل 22 مليار دولار، ثارت التساؤلات بشأن الكيفية التي سيجني بها “العملاق الأزرق” الأرباح من وراء تطبيق التراسل.

وفي أكثر من مناسبة، أشارت تكهنات إلى أن “فيس بوك” ينوي إضافة الإعلانات إلى “واتساب”، ليتمكن من تحويل المنصة الاجتماعية إلى مصدر ربح، وهو بالفعل ما كانت الشركة تنوي فعله في 2020، وهو ما كان مصدر قلق لمستخدمي التطبيق، لكن يبدو أن الخطة توقفت.

فقد كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن “فيس بوك” حل الفريق الذي كان يدرس كيفية توصيل الرسائل الإعلانية إلى مستخدمي “واتساب”، وألغت الفكرة ولو لفترة مؤقتة.

وقال متحدث باسم “فيس بوك” إن الإعلانات قد تكون “فكرة المستقبل”، لكن من دون أن يحدد إطارا زمنيا لتطبيقها في “واتساب”.

لكن على الجانب الآخر، قالت “فيس بوك” إنها قد تفكر في طرق أخرى لجني الأرباح عن طريق “واتساب”، مثل جعله قناة للاتصال بين الشركات وعملائها بمقابل مادي، أسوة بتطبيق “وي تشات” الصيني.

ويعد “واتساب” تطبيق التراسل الأوسع انتشارا على مستوى العالم، ويستخدمه نحو 300 مليون شخص في إرسال الرسائل النصية أو إجراء المكالمات الصوتية أو الفيديو.