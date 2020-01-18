12397 طفل حصيلة ولادات مستشفى الفلوجة للنسائية في 2020

أعلن رئيس الاطباء المقيمين في مستشفى الفلوجة للنسائية والاطفال بمحافظة الانبار ، مهند العلواني ، اليوم الجمعة ، ان حصيلة الولادات للاطفال للعام الماضي بلغت 12397 طفل .

وقال العلواني في تصريح ان” مستشفى الفلوجة للنسائية والاطفال التعليمي سجل اعلى احصائية ضمن الولادات لعام 2019 الماضي حيث بلغت الاحصائية 12397 طفل بينهم 6227 اناث و6170 ذكور وجميع الاطفال ولدوا داخل المستشفى وبصحة جيدة”.

واضاف ان” نسبة الوفيات للاطفال حديثي الولادة للعام الماضي بلغت 44 طفل واسباب وفاتهم طبيعية منها لاسباب عدم اكتمال عمرهم او بسبب الاجهاد البدني للمرأة الحامل وغيرها من الاسباب الطبيعية التي قد تؤدي لموت الطفل”.

وبين العلواني ان” ادارة مستشفى الفلوجة للنسائية والاطفال تعمل باكثر من الطاقة المتاحة حيث ان المستشفى خصص لاستقبال 150 مريضاً لكن حجم المراجعين ضعف هذا الرقم وقد يصل عدد المراجعين الى 400 مريض يوميا”