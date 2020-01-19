اعلنت هيئة الجمارك العامة، السبت، عن احباط تهريب اربع سيارات وطائرة مسيرة في البصرة. ط تهريب اربع سيارات وطائرة مسيرة في البصرة

وقالت الهيئة في بيان ان “السلطة الجمركية في كمرك ام قصر الشمالي بالتعاون مع الجهات الساندة تمكنت من ضبط حاوية ٤٠ قدم تحتوي (٤) سيارات دون الموديل الغير مسموح بأستيرادها”، مبينا انه “تم اخفائها خلف اثاث منزلي في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة”.

وأضافت الهيئة أن “موظفيها في جمرك مطار البصرة الدولي تمكنوا هذا اليوم من ضبط طائرة مسيرة عن بعد وردت صحبة احد المسافرين الذي حاول إدخالها بدون موافقات رسمية”، مشيرة الى انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ”.

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.