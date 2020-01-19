الاقنعة الفينيسية ( مقاطع شعرية )
1
ينتظر حتى يذبل التبغ
يستعيد الضوء الآلام
تظهر الصور المعلقة على الجدران
يرش روح الملح على القصيدة
ربما تختفي الوجوه
ربما تخجل
ربما تنهار
ربما تقرأ الشفاه
ربما تترك الاقنعة الفينيسية
2
الوجوه كالضوء
تنمو لكنها تذوب في ظله
ما يحدث لاحقا
انها تظهر في الصور
حيث الاناقة والحلي والايقونات
3
لا شيء يعيق الفوضى سوى الوجوه
هي وحدها
من تقيد حركته
الصور تميل لجهة الوحشة
4
متى تحيا الوجوه
حين تهدم الجدران
وتسقط الصور
وتعود الاقنعة لثقوب البندقية
5
في اقاصي البرواز
ثمة صور ووجوه
تعزف الدودوك
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب